Первый этап этого "действа" должен состояться в Мариуполе.

Российские оккупанты готовят показательное судилище над украинскими пленными в формате Нюрнбергского трибунала. Первый этап "действа" должен состояться в Мариуполе.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в разведке.

Судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма". Таким способом россияне пытаются создать видимость достижения задекларированной россиянами цели "денацификации".

"С этой точки зрения оккупанты планируют рассматривать все случаи и процессы, начиная с 2014 года, оправдывая этим якобы вынужденность своего нападения на Украину. При этом в разведке отмечают, что россияне не имеют административного и кадрового ресурса на то, чтобы это судилище выглядело правдоподобно даже для обычного человека", - пишет УП.

Россияне планируют провести так называемый "трибунал" во многих локациях. Мариуполь будет лишь первой из них. Второй такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. Перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий в разведке считают маловероятным.

Длительность процесса может меняться в зависимости от нескольких факторов, в частности ситуации на фронте, процессов внутри России и международной ситуации. В разведке также не исключают, что оккупанты проведут "вынесения приговоров" пленным в один день с незаконными "референдумами" о присоединении оккупированных территорий к России.

Как сообщают источники издания, после таких "референдумов" судилища над украинскими пленными могут возобновиться в другом статусе, скажем, над "Азовом" как террористической организацией. По этой причине вопрос казней пленных пока не рассматривается.

Обмен бойцов "Азова" будет для россиян вынужденным. Они будут делать акцент на том, что обменивают только женщин, больных и тех, кто не совершал так называемых "преступлений". "Самые жесткие сценарии", по данным собеседников УП, возможны в отношении наиболее известных из пленных, командного состава "Азова" и группы "Медведей".

"Как декларируют оккупанты, в так называемом "трибунале" будут участвовать не только представители оккупированных территорий Украины, но и России и Беларуси. Также приглашены представители Сирии и КНДР, но они пока не подтвердили свое участие. В разведке также не исключают, что на судилище пригласят "маргиналов" и "небуйных психически больных", имеющих гражданство стран ЕС и США. Возможно также привлечение представителей стран Африки и захваченных территорий Грузии – так называемых Абхазии и Южной Осетии", - добавляет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее ГУР сообщило, что на День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар, обвинив в этом Украину.

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