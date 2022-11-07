Оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов.

Российские оккупанты в ближайшие дни могут осуществить провокационные обстрелы жилых районов Херсонщины с целью обвинения украинских Сил обороны.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны украины, оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

"Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток. Есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег", - говорится в сообщении.

Видео дня

В разведке сообщили, что в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники ВС РФ со стороны ПГТ Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).

"Большинство машин - это тентованные грузовые и гражданские автомобили упакованные награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон. Происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья. В частности, в Бериславском районе оккупанты методично грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы). В ПГТ Любимовка военные ВС РФ изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки", - сообщили в ГУР.

Кроме того, отмечается, что вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов.

Ситуация на Херсонщине

Ранее УНИАН уже сообщал, что у России осталось лишь 120 "Искандеров" около 80% современных ракет использовано. На фоне этого итальянская газета "la Republica", которая ранее уже отличилась пророссийскими фейками, заявляет о якобы намерениях США и других членов НАТО к мирным переговорам с Россией после деоккупации Херсона.

Наступление ВСУ на Херсон замедлилось, потому что нынешние погодные условия делают ситуацию легче для обороняющейся стороны и тяжелее для атакующей стороны. В то же время, поведение россиян относительно тактики обороны Херсона противоречиво, они могут готовить ловушку, рассказал военный эксперт Денис Попович.

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