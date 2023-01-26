До 29 января текущего года все так называемые "государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

Российские войска на конец февраля готовят массовую волну мобилизации в оккупированном Крыму.

Об этом речь идет в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"На временно оккупированной территорий Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты", - говорится в сводке.

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В частности, следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.

"В то же время, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", - сказано в сводке.

Освобождение Крыма

Украина готовится к деоккупации Крыма. В конце ноября 2022 года в офисе президента сказали, что через полгода Крым уже будет освобожден. А бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.

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