Оккупационные войска доставили в Севастополь поврежденный противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики".

Российские оккупационные войска доставили в Севастополь поврежденный противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики".

Судно было повреждено у острова Змеиный. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Ситуация на острове Змеиный:

30 июня 2022 года российские войска в спешке покинули остров Змеиный после того, как ВСУ нанесли по ним удары.

В тот же день, 30 июня 2022 года, американская компания показала свежие спутниковые снимки Змеиного после побега оккупантов.

Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.

8 июля 2022 года на Змеиный вернули украинский флаг.

9 июля после освобождения острова Змеиный на Одесчине открыли проход судов для вывоза агропродукции.

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