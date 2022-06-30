О побеге российских оккупантов с острова Змеиный стало известно сегодня утром.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала свежие снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда сбежали российские военные.

Фото от компании Maxar Technologies обнародовало информагентство Sky News.

Спутниковые изображения подтверждают сегодняшний уход российских оккупантов с острова.

На снимках виден дым от горящих транспортных средств и зданий в нескольких местах в северной части острова Змеиный в Черном море.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в ОК "Пивдень" сообщили, что российские войска в спешке покинули остров Змеиный после того, как ВСУ нанесли по ним удары. Они спешно эвакуировались двумя скоростными катерами.

Однако в Минобороны РФ свой побег назвали "жестом доброй воли". Мол, выполнение заданий на острове Змеиный уже завершено.

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