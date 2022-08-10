Предварительно известно о ранении трех человек, среди них – один ребенок.

В Николаевской области из-за вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, склады и автобазу.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Он отметил, что обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Враг не демонстрирует существенных изменений в составе и положении, а также в тактике действий.

"В течение ночи он продолжал наносить поражение реактивными снарядами. В результате удара системами залпового огня "Смерч" по Николаеву и пригороду повреждены 8 частных домов, в одном из них из-за попадания боеприпасов произошел пожар. В лесу вблизи села Галициново возникло два места возгорания. Пожары оперативно ликвидированы", - сказал Назаров.

Кроме того, на одном из предприятий от обстрелов повреждены склады и автобазы. Предварительно известно о ранении трех человек, среди них – один ребенок.

Назаров также напомнил, что враг дважды обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" по жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов. Под огонь попали Марганец и Мирская громада. В Марганце 13 человек погибли, 11 пострадали, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. В городе повреждены более 20 многоэтажек, Центр предоставления админуслуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админзданий. Продолжаются работы по разбору завалов.

В Вышетарасовке Мировской громады погибла женщина, дом которой полностью разрушен вражеским снарядом. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы.

"Тем временем наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - подчеркнул Назаров.

Ситуация на Николаевщине:

Ночью, 10 августа, около 01:40 враг обстрелял Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка.

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