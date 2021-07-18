Пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская"

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщила пресс-служба Объединенных сил в Facebook.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская", где в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы оформили на временно оккупированную территорию 7 296 человек, а на контролируемую – 5 769.

Отмечается, что движение по дорожному коридору к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают лишь дважды в неделю.

Читайте такжеДогоняет Абхазию: опубликованы фото разрухи в оккупированном ДонецкеЗа неделю через этот КПВВ проследовали 580 граждан и 92 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донетчины, а 599 граждан и 88 транспортных средств – в направлении контролируемой территории.

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Автор: Людмила Жерновская