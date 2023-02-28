Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск на Бахмутском направлении, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Русские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск на Бахмутском направлении, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариково, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площаданка, Кременная, Дубрава и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двухричная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Червонопопивка и Дубрава - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

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В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещиевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южное и Нью-Йорк.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное и Угледар.

"На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времиевка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Инженерное, Антоновка, Береговое и Херсон", - говорится в сводке.

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За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника на пяти направлениях. Противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Продолжается битва за Донбасс и бои на юге страны. Вчера украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

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