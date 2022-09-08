Почти в каждом заведении наполненность 60-80% от необходимого количества педсостава.

Российские оккупационные силы открыли определенное количество школ на Херсонщине, которые работают по российской программе.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует проект Радио Свобода "Новости Приазовья".

"Они смогли открыть определенное количество школ. Не такое количество, как они пытались, не такое количество, которое они анонсировали, но несколько десятков школ они запустили. В большинстве из этих учебных заведений есть большая проблема с педагогическим составом, потому что небольшое количество наших педагогов согласилась работать на них. Почти в каждом заведении наполненность 60-80% от необходимого количества педсостава. С техническими работниками та же сложность", - рассказал Соболевский.

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Он утверждает, что количество детей, которые ходят в эти школы, невелика.

"В каждой из этих школ на самом деле небольшое количество детишек и даже те, что есть – это просто были напуганные родители, которым говорили, что будут штрафы и может быть лишение родительских прав, ребенка будут забирать в интернаты. Фактически это запуганные люди, они приняли решение отдать детишек в эти заведения, это не сторонники "русского мира", – убежден Соболевский.

По его данным, давление на учителей со стороны оккупантов продолжается.

"1 сентября они (оккупационные силы – ред.) объехали школы, которые не согласились работать и, если там были учителя, был там директор, максимум пол часа-час им давали, чтобы собрать личные вещи и требовали покинуть помещение, они закрывали эти заведения. Там даже детишек не было, но они отработали, чтобы их там и не было. Это продолжается постоянно", - добавил Соболевский.

Ранее глава Херсонской ОВА сообщил, что из Херсонской области за полгода уехали более половины жителей.

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