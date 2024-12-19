'Сразу расстрелять': оккупант рассказал о циничном приказе 'обнулять' пленных (видео)

Захватчик попал в плен в гражданском, форму сжег, а оружие оставил на позиции.

Россияне получили приказ расстреливать украинских пленных и не сдаваться в плен Силам обороны Украины.

Об этом во время допроса рассказал российский захватчик, который попал в плен к пограничникам бригады "Форпост". 51-летний оккупант также рассказал, что 37 лет провел за решеткой. Перед выходом на позиции ему приказали "обнулять" пленных и не сдаваться.

Пограничник: Что вам приказывать делать с нашими пленными, если они попадут в плен?

Оккупант: Никого не брать в плен.

Пограничник: Что с ними надо делать?

Оккупант: Расстрелять.

Пограничник: Сразу расстрелять?

Оккупант: Да.

Пограничник с позывным "Космос" рассказал, что оккупант подошел к позициям ВСУ, держа руки в карманах. Затем он поднял руки и сдался.

Также оккупант во время допроса отметил, что учения продолжались в течение двух дней. Захватчик попал в плен в гражданском, форму сжег, а оружие оставил на позиции.

Военные преступления россиян: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.

Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.

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