'Сразу расстрелять': оккупант рассказал о циничном приказе 'обнулять' пленных (видео)

Россияне получили приказ расстреливать украинских пленных и не сдаваться в плен Силам обороны Украины.
Об этом во время допроса рассказал российский захватчик, который попал в плен к пограничникам бригады "Форпост". 51-летний оккупант также рассказал, что 37 лет провел за решеткой. Перед выходом на позиции ему приказали "обнулять" пленных и не сдаваться.
Пограничник: Что вам приказывать делать с нашими пленными, если они попадут в плен?
Оккупант: Никого не брать в плен.
Пограничник: Что с ними надо делать?
Оккупант: Расстрелять.
Пограничник: Сразу расстрелять?
Оккупант: Да.
Пограничник с позывным "Космос" рассказал, что оккупант подошел к позициям ВСУ, держа руки в карманах. Затем он поднял руки и сдался.
Также оккупант во время допроса отметил, что учения продолжались в течение двух дней. Захватчик попал в плен в гражданском, форму сжег, а оружие оставил на позиции.
Военные преступления россиян: последние новости
Как писал УНИАН, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.
Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.