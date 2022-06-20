На Херсонщине ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах, где в результате боевых действий повреждены и уничтожены дома гражданских, а также зафиксировано много заминированной инфраструктуры.

На юге страны враг продолжает обстреливать тыловые позиции, освобожденные и удаленные от линии фронта населенные пункты.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает ведение боевых действий в тактике контрбатарейного противостояния. Продолжает также обстреливать тыловые позиции, освобожденные и удаленные от линии фронта населенные пункты", - говорится в сообщении.

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, в течение ночи враг стрелял по Широковский общине - пострадавших нет, повреждены жилые дома.

Продолжаются вражеские обстрелы в Березнеговатской общине, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Вечером вчера также были обстрелы в селе Галициново. Произошло частичное разрушение жилых домов, пострадавших нет. В Воскресенской общине в результате обстрелов прекратилась подача энерго- и водоснабжения. Разрушений и пострадавших нет. В селах, в результате попаданий занялись поля с озимой пшеницей", - отметил Назаров.

Он отметил, что на Херсонщине ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах, где в результате боевых действий повреждены и уничтожены дома гражданских, а также зафиксировано много заминированной инфраструктуры.

"Мирные жители продолжают рассказывать о мародерства со стороны оккупантов, угрозы фермерам, предпринимателям и похищения людей", - уточнил спикер командования.

Он также напомнил, что враг продолжает терроризировать и Одещину.

В частности, крылатыми ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса, который находится во временно оккупированном Крыму ночью был атакован Белгород-Днестровский район, а утром - сама Одесса.

В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе.

"Тем временем рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре области. Очевидно, что - то в наших действиях очень беспокоит врагов", - сказал Назаров.

По его словам, в Черном море корабельная группировка уменьшилась на один ракетный корабль постоянного присутствия.

Следовательно, угроза удара 28 крылатыми ракетами остается.

Напомним, на юге ВСУ ликвидировали 28 оккупантов и вражескую технику.

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