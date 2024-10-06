"Охотник" работает вместе с самолетом Су-57, который этим беспилотником фактически и управляет.

Если над Константиновкой Донецкой области был сбит российский беспилотник "Охотник", то непонятно, что он там делал.

Об этом в эфире Radio NV, говоря о том, что Силы обороны Украины уничтожили летающий объект в небе над Константиновкой, сказал аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

"Видео, показывающее, как падает самолет, после того, как в него попадает ракета... За ним следует другой. Причем этот второй самолет находится на достаточно немалом расстоянии от него. Так парами не летают, это очевидно не парный полет", - отметил он.

Видео дня

Затем, добавил Криволап, самолет почти в плоском штопоре падает. "Я этот момент взял через видеоредактор, фоторедактор погонял. И потом нашел, я поймал такой ракурс, когда самолет сверху... И у меня получилось, что там падает именно силуэт, один к одному, Су-35", - сказал эксперт.

В то же время, отметил он, на видео, где показываются обломки самолета или какого-то беспилотного средства, это уже не совсем похоже на этот самолет.

"Поэтому появляется версия, что это было два самолета: один - Су-35, потом еще "Охотник". И самая первая версия, что это был еще и Су-25", - сказал Криволап и добавил, что "Охотник" вообще работает вместе с Су-57, который этим беспилотником фактически и управляет.

Аналитик отметил, что если это все же был БпЛА "Охотник", то возникают вопросы. "Если бы это даже был С-70, беспилотник "Охотник", и за ним бы там из Липецка летал бы Су-57, то что они делали над Константиновкой? Непонятно совсем", - отметил он.

Также на вопрос о пока неидентифицированных российских беспилотниках, эксперт отметил, что есть сообщения о том, что завод в Ижевске начал производить что-то вроде "Шахеда".

Сбитие вражеского дрона

5 октября начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов заявил, что Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области. По его словам, обломки частично попадали вокруг города, а также в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших нет.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34. Позже он добавил, что есть альтернативная версия, что был сбит тяжелый ударный беспилотник "Охотник".

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