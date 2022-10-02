При этом она отметила, что это не поворотный момент в войне, именно поэтому важно обучать украинских военных и в дальнейшем.

Освобождение Лимана от российских оккупантов является огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью ARD.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских военных - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война продлится месяцы", - сказала Ламбрехт. Видео дня

Визит Ламбрехт в Украину: детали

В субботу Ламбрехт впервые приезжала в Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. В Одессе она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала, что Украина в течение "следующих нескольких дней" получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

В свою очередь Резников сказал, что Ламбрехт "привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии".

Позже стало известно, что во время визита в Одессу Ламбрехт дважды застала воздушная тревога, когда российские силы обстреливали город.

Вас также могут заинтересовать новости: