Около 08:20 враг поднял в воздух самолеты МиГ-31К и нанес удар по Украине тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Во время сегодняшней комбинированной атаки оккупантов по Украине один из трех "Кинжалов" попал в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. Там отметили, что еще в ночь на 7 октября (с 20:00 06.10 по 8:30 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск).

Около 08:20 враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета Саваслейка).

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"Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

"Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - детализировали в Воздушных силах.

Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Утренняя воздушная тревога

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, в Киеве раздавались взрывы. Как сообщил позже мэр столицы Виталий Кличко, обломки вражеских ракет упали в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.

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