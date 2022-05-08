Влияние от разрушительных санкций российская экономика, вероятно, будет испытывать ближайшие десять лет.

Каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.

Об этом Newsweek сообщил главный редактор информагентства SOFREP Шон Спунтс.

Расходы состоят из выплат российским солдатам, производства боеприпасов, пуль и ракет, стоимость ремонта утраченной или поврежденной техники.

Россия также должна заплатить за тысячи единиц критически важного оружия и крылатых ракет, которые были запущены во время войны, каждая из которых стоит около 1,5 миллиона долларов.

Эти цифры не учитывают, сколько Россия могла потерять в финансовом отношении из-за нападения в конце февраля.

Одно из исследований также показало, что прямые потери от войны обошлись России примерно в 7 миллиардов долларов.

Влияние от разрушительных санкций российская экономика, вероятно, будет испытывать ближайшие десять лет.

Эксперты утверждают, что РФ может быть отброшена на целых 30 лет назад из-за падения российского рубля. А уровень жизни в России может снизиться в течение следующих 5 лет.

Как писал УНИАН, Россия поспешно ремонтирует советскую технику за неимением современной, потерянной в войне с Украиной.

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