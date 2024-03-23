Враг использовал "Искандер-М".

Российская армия продолжает активную беспилотную разведку с моря, она вновь применила "баллистику" по Одесской области.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Речь идет о запуске ракеты "Искандер-М". Она ударила по территории Белгород-Днестровского района.

В то же время наши защитники уничтожили два разведывательных дрона типа "Zala" над Черным морем.

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"Вражеская баллистическая ракета, предположительно "Искандер-М", направленная из временно оккупированного Крыма попала по открытой территории Белгород-Днестровского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - рассказали военные.

Кроме того, вчера вечером оккупанты также применили баллистику по Одесской области. Агрессор ударил ракетой "Искандер-М", пытаясь уничтожить инфраструктуру региона (пуск был также с территории АРК). По данным Сил обороны, в месте попадания возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

"Будьте сознательны и внимательны, оперативно реагируйте на предупреждения об опасности, переходите в укрытие", - отмечают в ВСУ.

Ночью Украина сбила более десятка дронов РФ

Напомним, этой ночью армия РФ продолжила дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов. Дроны типа "Shahed-131/136", направленные с юга, маневрировали по нескольким областям и пытались обойти средства ПВО.

Украинским защитникам удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 - на Херсонщине, 1 - на Николаевщине. На Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов.

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