Под ударом врага снова оказалась гражданская инфраструктура.

Ночью Российская Федерация атаковала юг Одесской области, в частности, Килийской и Измаильский районы, применив ударные беспилотники.

Как сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, под ударом врага снова оказалась гражданская инфраструктура.

"Абсолютное большинство беспилотников уничтожено Силами противовоздушной обороны. Окончательные цифры еще уточняются. Буквально недавно был отбой, сводятся данные. ... К сожалению есть попадание в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания, уточняется информация о пострадавших", – сказала она.

Видео дня

Гуменюк подчеркнула, что маршрут беспилотников был таким же, как во время предыдущей атаки, которая произошла сутки назад. Спикер отметила, что у врага достаточно ресурсов, чтобы повторять такие атаки даже одна за другой.

"Тревога длилась более 3,5 часов. ... Атака произошла несколькими волнами. Тактика повторилась почти полностью, как предыдущей ночью. Это вполне предсказуемо, поскольку врагу не дает покоя активность региона, который не покорился, не поддался, не прекратил деятельности после завершения зернового соглашения", – добавила она.

Обновлено (7:35): Силы обороны юга информируют, что во время ночной атаки врага по гражданской инфраструктуре Подунавья силы ПВО сбили 17 российских дронов-камикадзе. В двух территориальных общинах Одесской области есть разрушения.

"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, вследствие ущерба, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Пострадавших в результате ночного налета нет.", - уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы ОВА, на месте продолжают работать все соответствующие службы, правоохранители фиксируют преступления россиян.

Атаки по Одесской области - это надо знать

В ночь на 3 сентября российские оккупанты нанесли удары по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Подунавья. Враг запустил БПЛА по Одесской области бласти "волнами", применив 25 дронов, из них 22 уничтожили силы ПВО. Момент ликвидации одной из российских "птичек" попал на видео.

В результате атаки РФ пострадали гражданские - двое сотрудников порта.

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