Остается высокая вероятность ракетных ударов противника по Одессе и области.

В Черном море вражеский флот продолжает блокировать побережье Одесской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В акватории Черного моря Черноморский флот РФ блокирует наше побережье, а также периодически перегруппировывает свои силы и средства", - сказал Братчук.

Также остается высокая вероятность ракетных ударов противника по Одессе и области.

Как утверждает Братчук, сейчас ситуация в городе и области контролируемая. У военных достаточно сил и средств для огневого поражения противника.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Враг бьет по Одессе ракетами. В городе и области объявлен комендантский час с 21:00 субботы, 9 апреля, до 6:00 понедельника, 11 апреля, может быть изменен график движения пассажирских поездов. Доступ к вокзалам ограничен.

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