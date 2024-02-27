Также работает противовоздушная оборона.

Ночью во вторник, 27 февраля, российские беспилотные летательные аппараты атакуют Одессу, сообщается о взрывах в городе.

Вечером Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о российских дронах с Черного моря. БПЛА направлялись в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области и Коблево Николаевской.

В 22:17 военные написали, что БПЛА в Лиманском районе Одесской области, курс - северный. Вскоре они предупредили, что дроны типа "Shahed" изменили курс на Одессу. В ОВА призвали жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны. Известно, что в городе слышали взрывы.

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Обновлено в 23:10: Отбой угрозы ударных БПЛА. О последствиях атаки еще не сообщалось.

Российские атаки по Украине: последние новости

Как известно, минувшей ночью во время атаки БПЛА прогремели взрывы в Хмельницкой области. Тогда Воздушные силы ВСУ отмечали, что дроны летели от границы с Молдовой.

В Молдове же заявили, что ни один российский беспилотный летательный аппарат не пересекал территорию их страны в тот вечер.

Утром стало известно, что всего ночью украинская ПВО сбила в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов".

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