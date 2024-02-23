В областном центре прекращены спасательно-поисковые работы.

Новости Одессы сегодня в центре внимания - после дронового удара российских захватчиков под развалинами гражданского объекта нашли еще двух погибших.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Отмечается, что во время спасательно-поисковых работ под завалами разрушенного здания обнаружены тела еще двух погибших. "Всего трое погибших в результате вражеской атаки", - рассказали военные.

Также в Силах обороны добавили, что поиски прекращены. Проводится разбор и поливка руин.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области обнародовали видео с места происшествия. На нем зафиксировано, какой страшный пожар и разрушения произошли от взрыва.

В центре внимания Одесса - взрывы сегодня прозвучали в областном центре, что надо знать

Напомним, вечером 22 февраля российская армия нанесла удар по Одесской области беспилотными аппаратами. В регионе несколько часов продолжалась воздушная тревога. Потом стало известно, что регион атакован ударными дронами типа Shahed-131/136. В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, враг направил ракеты типа Х-31П и Х-22, но ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Плюс - подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе.

К сожалению, один из пораженных дронов, который "перехватили" над акваторией моря, упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось спасти женщину-охранника, она не пострадала. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Вас также могут заинтересовать новости: