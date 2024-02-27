Они уверяют, что российские дроны не залетали на их территорию.

Министерство обороны Молдовы заявило, что 26 февраля в воздушном пространстве страны не фиксировали российские беспилотные летательные аппараты.

"В связи с предполагаемым риском проникновения беспилотника в пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером по Украине, не пересекал территорию Республики Молдова", - цитирует их заявление Deschide.MD.

Также в сообщении говорится, что Украина подтвердила Кишиневу, что все дроны, запущенные над Одесской областью, были уничтожены или заглушены украинскими средствами противовоздушной обороны.

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Пролет БПЛА от границы Молдовы: что известно

Напомним, что вчера вечером Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В 22:43 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы БПЛА.

Однако уже в 23:11 военные написали, что в сторону Хмельницкого от границы с Молдовой двигаются неизвестные беспилотники. По данным СМИ, после этого в Хмельницкой области слышали взрывы.

Как сообщал УНИАН, в этом месяце Пограничная полиция Молдовы нашла неподалеку от границы с Украиной фрагменты российского дрона типа Shahed. По их мнению, этот БПЛА могла сбить украинская противовоздушная оборона.

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