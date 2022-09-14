Российские захватчики совершили очередную кровавую провокацию в Херсоне - они обстреляли Таврический микрорайон города.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.
"Обстрел Таврического микрорайона в Херсоне (с возможными жертвами) является очередной кровавой провокацией орков! ВСУ в этот период времени по этому району города не работали! Кроме того, о провокации говорят и анализ места событий, и скорость, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии", - отметил представитель облсовета.
Соболевский подчеркнул, что оккупанты будут отвечать и за эти свои действия.
Напомним, в Херсонской области в собственной квартире взорвали колаборантку Татьяну Томилину, сейчас она находится в реанимации. Херсонский журналист Константин Рыженко сообщает, что это сделало украинское подполье.