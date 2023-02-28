Этот самолет мог давать координаты крылатым ракетам и самолетам, чтобы те обходили наиболее плотные участки украинской ПВО.

Вследствие загадочной атаки на аэродром "Мачулищи" вблизи Минска уничтожен очень дорогой самолет Путина. Это значительно поможет украинской ПВО.

Как отметил в интервью OBOZREVATEL ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, уничтожен российский ДРЛО, а также снегоуборочная техника. Эта "птичка" была едва ли не самой дорогой в авиапарке российской армии.

"Разрушенная снегоуборочная техника никак не поможет в нашей обороне, но разрушенный самолет А-50 – очень поможет нашим ПВО. Это самолет дальней радиолокационной разведки, который поднимался и не заходил в зону поражения наших средств противовоздушной обороны, но определял места, где находятся наши ЗРК, радиолокационные комплексы. Это очень дорогой самолет. Он выглядит довольно необычно. Поверх него прикреплена пластина, которая улавливает электромагнитное излучение от наших радиолокационных станций, чтобы найти их координаты. Этот самолет мог давать координаты крылатым ракетам и российским самолетам, чтобы те обходили наиболее плотные участки нашей ПВО", - отметил Гетьман.

Он отметил, что пока не афишируется, какими именно средствами была осуществлена эта атака. По его убеждению, это могла быть диверсионная акция, или воздушная атака. Однако офицер напомнил, что летом партнеры по НАТО предостерегали Украину от любых атак за ее пределами территории Украины во избежание эскалации.

"Но большей эскалации быть уже не может. Министр обороны Великобритании сказал, что на линии обороны находится 97% российской армии. Поэтому мы имеем полное право, согласно всем международным нормативным документам, атаковать те объекты, с которых осуществляются атаки на нашу страну, независимо от того, где именно они расположены – на временно оккупированных территориях, в России или в Беларуси. Это военные объекты, с которых нас атакуют, поэтому мы имеем право их уничтожать. Точнее, это не просто наше право – это наша обязанность", - отметил эксперт.

Уничтожение ДРЛО на аэродроме "Мачулищи"

26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. В результате атаки повреждение получил российский самолет ДРЛО А-50У. Борт не способен подняться в небо, а к его подрыву могут быть причастны белорусские партизаны.

Этот самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня борт совершил 12 вылетов. Последний его прилет на белорусскую территорию был 24 февраля. Один такой самолет обслуживает 19 человек - 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость такого составляет $330 млн.

Военный обозреватель Александр Коваленко, поврежден самолет А-50У был уникальным для армии РФ, и чтобы как-то компенсировать эту потерю, России понадобится несколько лет.

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