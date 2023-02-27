Подорванный самолет был неотъемлемой частью агрессии РФ против Украины.

Поврежденный в результате подрыва на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У был уникальным для армии РФ. Чтобы как-то компенсировать эту потерю, России понадобится несколько лет.

Уверенность в этом выразил военно-политический эксперт Александр Коваленко, отметив, что РФ может или заново построить самолет, который заменит поврежденный, или провести соответствующую модернизацию Ил-76: "Но Россия не сможет это полноценно сделать, потому что сейчас она находится в ситуации масштабных санкций".

"Этот самолет являлся неотъемлемой частью агрессии России против Украины, он обеспечивал российские войска разведывательной информацией. А-50У был основным самолетом целеуказания для нанесения ракетных ударов по территории Украины", - отметил эксперт.

По его словам, данный самолет вполне можно сравнивать с потопленным ракетным крейсером "Москва".

Также Коваленко выразил уверенность, что стоимость А-50У переваливает за 300 миллионов долларов.

Подрыв самолета А-50У в Беларуси - что сообщалось

Как писал УНИАН, 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прогремело несколько взрывов.

Инициатива BYPOL заявила, что атака была целенаправленной, в результате нее повреждения получил российский самолет ДРЛО А-50У.

Известно, что данный самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. Сообщалось, что стоимость такого борта составляет 330 миллионов долларов.

По данным наблюдателей, самолет А-50У на аэродроме "Мачулищи" атаковали белорусские диверсанты.