На данном этапе речь идет только о согласовании сроков и места проведения обучения пилотов ВСУ.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опроверг заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о начале подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Как заявил Игнат во время брифинга в Медиацентре Украина, на данном этапе речь идет только о согласовании сроков и места проведения учений пилотов ВСУ. Он добавил, что этот процесс является непростым.

Представитель Воздушных сил отметил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе еще не стартовало. По его мнению, заявление Столтенберга могли вырвать из контекста.

Видео дня

"Я, честно говоря, не знаю, что имел в виду (генсек НАТО Йенс Столтегберг – ред), какой сейчас процесс происходит. Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода", – заметил Игнат.

Подготовка украинских пилотов на F-16

В среду, 15 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе перед заседанием в формате "Рамштайн" заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась. Тогда он также поблагодарил партнеров, которые присоединились к этой инициативе.

Ранее СМИ сообщали, что с датой старта учений пилотов ВСУ определились в Дании. Вероятно, страна предложит начать подготовку уже в августе. Примечательно, что в распоряжении Дании есть авиасимуляторы для обучения пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости: