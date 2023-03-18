В результате вражеской атаки в жилом комплексе выбиты сотни окон.

В ночь на 18 марта российские оккупанты ударили по одному из лучших и самых уютных жилых комплексов Запорожья.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram. "Этой ночью российские недочеловеки ударили по одному из лучших и самых уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми. Одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели на нет то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни", - отметил чиновник.

По его данным, противники почти полностью разрушили расположенный возле комплекса замечательный ресторан, а взрывной волной в 9-ти домах сейчас выбито 240 окон и 7 дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждена кровля.

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По словам Куртева, с самого утра на месте "прилета" работают все соответствующие службы. "Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB...", - отметил секретарь горсовета.

Ракетный удар по Запорожью - что надо знать

Рано утром 18 марта Запорожская областная военная администрация сообщила, что ночью враг бил по Запорожью ракетами С-300. По ее данным, противник попал в территорию жилого комплекса.

В ЗОВА отмечали, что вражеские ракеты попали в один из объектов жилого комплекса. Сведения о пострадавших в результате "прилетов" уточнялись.

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