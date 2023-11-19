Город обстреляли вечером.

Сегодня российские захватнические войска обстреляли Сумскую область, в результате атаки в своем доме погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Сумщины. По данным следствия, около 18:30 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды.

По предварительным данным, захватчики ударили из миномета. В результате атаки на территории собственного домовладения погиб 51-летний мужчина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

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Обстрелы Сумщины: последние новости

Как известно, Сумская область постоянно находится под российскими обстрелами. Оккупанты бьют по городам и поселкам из разных видов вооружения, также на территорию области периодически пытаются проникнуть российские диверсионно-разведывательные группы.

В конце октября захватнические войска ударили из артиллерии по Великописаревской общине. Сообщалось, что в результате российской атаки в тот день погиб подросток.

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