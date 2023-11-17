Ранее вражеские ДРГ фиксировались и по Черниговщине, и по Харьковщине, но в последнее время – это исключительно Сумское направление.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что вражеские диверсионно-разведывательные группы сосредоточились на Сумской области, и рассказывает о противодействии им.

"Интенсивность, когда враг использует диверсионно-разведывательные группы, остается. Особенно это мы наблюдаем по Сумскому направлению. Ранее также ДРГ фиксировались и по Черниговщине, и по Харьковщине. Но за последнее время – исключительно Сумское направление. Когда враг засылает своих диверсантов для того, чтобы они совершили действия, направленные на уничтожение, в том числе, украинских защитников, - оно продолжается", - отметил Демченко в эфире телемарафона,

Он добавил, что украинские защитники хорошо понимают эту ситуацию и то, что враг и в дальнейшем будет пытаться применять свои ДРГ.

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"Поэтому созданы и противодиверсионные резервы. Все украинские защитники, все огневые позиции хорошо понимают необходимость быть бдительными на этом направлении", - сказал спикер.

Кроме того, для мониторинга приграничья и линии границы используются и беспилотники, чтобы заблаговременно разоблачать ДРГ.

"Как только они разоблачаются, по ним ребята сразу открывают огонь. Также есть поддержка и других, более мощных, средств для того, чтобы зачистить ту местность, где находится диверсионно-разведывательная группа. В дальнейшем они отходят за линию государственной границы", - рассказал Демченко.

Российские ДРГ в Украине - последние новости

В середине августа недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины Сумской области украинские военнослужащие обнаружили ДРГ россиян. Военные вступили в стрелковый бой, враг с ранеными отступил.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что 10 российских диверсантов украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. Украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой, а на помощь им отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами беспилотников.

Огонь украинских военных заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу нашей страны.

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