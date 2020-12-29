За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов

В районе проведения Операции объединенных сил за сутки 28 декабря зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Враг открывал огонь в районе Водяного из минометов и гранатометов, а для его корректировки применил беспилотник, который был остановлен средствами РЭБ. Вблизи Пивденного боевики также применили миномет, однако меньшего калибра. Там также зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

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Огневая активность террористов была замечена в районе Марьинки и Авдеевки, где они применили гранатометы. А возле Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия соответственно.

"Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации были уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Во вторник, 29 декабря, на Донбассе наблюдается тишина.

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Автор: Юрий Годован