Корабельная вражеская группировка продолжает маневрировать возле Крыма.

В течение ночи враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и тыловых районов.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку на юге по состоянию на 12:00.

"В течение ночи продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и тыловых районов, терроризируя мирное гражданское население", - сказал он.

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По его словам, тяжелой артиллерией 203-го и 152-го калибров, реактивными системами залпового огня "Град" враг обстрелял южные районы Днепропетровской области. Обошлось без человеческих потерь.

Также Никопольский район оккупанты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии - повреждены несколько жилых домов и автомобилей. В Марганецкой громаде один частный дом разрушен, до десяти - повреждены. В самом Марганце поврежден склад и цеха местной фабрики, перебита линия электропередач.

"В Червоногригоровской громаде тоже есть разрушения жилых домов. В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. Там в очередной раз попали по дачному массиву и промышленным объектам", - сказал Назаров.

Он добавил, что оккупанты продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, пытаясь реанимировать поврежденную логистику и транспортное сообщение на оккупированных территориях.

Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава продолжает маневрировать вблизи побережья Крыма.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области.

В Никополе повредили жилые дома, автомобили, без света осталось более 1,5 тыс. семей. В Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти - повреждены, также зацепило склад и цеха местной фабрики.

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