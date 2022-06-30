В Черном море корабельная группировка из 2 ракетных и 2 больших десантных кораблей продолжает блокаду северо-западной части моря

Российские корабли в Черном море держатся удаленно, осознавая уязвимость из-за отсутствия противовоздушной защиты Змеиного.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке.

"В Черном море корабельная группировка из 2 ракетных и 2 больших десантных кораблей продолжает блокаду северо-западной части моря, но держится отдаленно, осознавая уязвимость из-за отсутствия противовоздушной защиты со Змеиного", - отметил он.

Назаров призвал граждан не поддаваться ложному информационному влиянию и вовремя и правильно реагировать на сигналы тревог.

"Не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные места, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным и опасным предметам", - подчеркнул спикер командования.

Также руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что после освобождения Змеиного РФ больше не сможет защищать свои корабли.

"Военная операция за освобождение острова Змеиный. Мы должны убедиться, что все оккупанты покинули остров", - отметила Гуменюк.

Также она пояснила, что означает освобождение острова в условиях войны.

"Во-первых, выход войск РФ со Змеиного означает освобождение наших территорий. В глобальном военном смысле, те средства ПВО, которые они разместили для защиты своих кораблей в северо-западной части Черного моря, уже не будут работать. То есть, их корабли становятся более уязвимыми. Для них это потеря позиций, потеря защиты, а также исторического владения морем и небом, о чем они заявляли, - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в оперативном командовании "Пивдень" заявили, что в течение ночи, после нанесения огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". В командовании добавили, что на Змеином бушует пожар, раздаются взрывы. Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами в феврале 2022 года.