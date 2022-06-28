Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством

Сейчас уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен гражданский объект - торговый центр.

"Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа осложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что сейчас известно о 13 погибших, тела которых достали из-под завалов. Также за медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

Также поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячей гражданских.

В результате обстрела ТРЦ в Кременчуге возник пожар на площади более 10 тыс. кв. м.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты по ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области.

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