В центральном зале находится бассейн перегрузки и выдержки ядерного топлива.

Первый энергоблок ЗАЭС, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона заявил представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз.

Туз рассказал, что этот энергоблок еще неделю назад был подключен к энергосети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

"Ядерное топливо находится внутри ядерного реактора. Оно еще не выгружено. Плюс, в центральном зале находится еще бассейн перегрузки и выдержки ядерного топлива, который также содержит подборки с ураном и ядерным топливом", - сказал он и подчеркнул опасность разрушения герметичной оболочки.

То есть президент России Владимир Путин, по сути, уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Впоследствии стало известно, что Запорожская АЭС горит.

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