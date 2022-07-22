На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Опять обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", - констатировал он.
Ситуация в Никополе:
20 июля 2022 года ночью российские оккупанты из "Градов" снова обстреляли жилой квартал в Никополе, в результате чего два человека погибли.
Оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов. Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.
В тот же день, 20 июля, жителей Никополя местные власти призвали переехать во временные помещения вглубь территории района в связи с вражескими обстрелами из оккупированного Энергодара.
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