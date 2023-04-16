Зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки.

В ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, российские оккупационные войска ударили по Николаевщине. Под вражеский обстрел попал район Снигиревки, которую в ноябре 2022 года украинские защитники освободили от оккупантов.

"Зафиксированы обстрелы в районе Снигиревки. Было слышно около десятка взрывов. Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже", – сообщил председатель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Обстрелы украинских городов

Под вечер Пасхи российские захватчики нанесли авиаудар по северным областям Украины. Враг ударил авиабомбами по Сумщине и Черниговщине. В Сумской области сообщают о раненом гражданском.

Кроме того, в течение дня, 15 апреля, оккупанты били по Константиновке Донецкой области. Россияне нанесли удары по городу из артиллерии. В результате вражеских обстрелов ранения получили три человека.

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