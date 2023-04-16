К вечеру Пасхи российские оккупационные войска совершили авиаудар по приграничью Сумской области. Под вражеским огнем также оказалась Черниговщина.
"Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемой бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС", – рассказали в ОК"Север" о последствиях атаки России по Сумщине.
В то же время на Черниговщине около 23:30 был зафиксирован авиаудар по предприятию в г. Семеновка.
"Предварительно, пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар", – говорится в сообщении.
Удар по Украине авиабомбами
В последнее время россияне стали чаще атаковать украинские населенные пункты авиационными бомбами. Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что причиной ударов управляемыми авиабомбами является нехватка высокоточных и современных ракет у оккупантов.
Под обстрелы авиабомбами попадает, в частности, Херсонская область. 9 апреля оккупанты ударили по населенным пунктам Бериславской и Белозерской общин.
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