Раненые граждане находятся на амбулаторном лечении.

В субботу, 15 апреля 2023 года, российские оккупационные войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг бил по городу из артиллерии.

"По состоянию на 18:30 в результате многочисленных атак получили ранения трое гражданских жителей: 30 и 44-летние женщины, которые во время обстрела были в аптеке, а также 31-летний мужчина, находившийся неподалеку от одного из торговых центров города", – рассказала "Суспильному" пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

Она отметила, что в результате атаки россиян в городе повреждены торговые объекты, легковые автомобили, а также частные и многоквартирные дома.

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В то же время глава Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов сообщил "Суспильному", что раненые граждане находятся на амбулаторном лечении.

"Российские военные трижды обстреляли громаду: в 14:15, также был обстрел в 15:20-15:30 – без погибших и травмированных. И в 17:30 обстрел с. Предтечино, без травмированных и погибших", – добавил он.

Обстрелы Донетчины

14 апреля российские захватчики ударили по Славянску Донецкой области. Враг выпустил по городу по меньшей мере семь ракет С-300. В результате атаки пострадали сразу три многоэтажки, одна из них частично разрушена.

По состоянию на вечер 15 апреля все еще продолжался разбор завалов. Вследствие российского удара по Славянску погибли 11 человек, среди которых ребенок. Также известно о 23 пострадавших. Под завалами все еще остаются люди.

11 апреля россияне ударили по Краматорску, выпустив по городу четыре ракеты. Противник бил из систем С-300.

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