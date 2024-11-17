Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

Украина постепенно оправляется от последствий массированного ракетного удара РФ, который состоялся утром воскресенья, 17 ноября. Энергетики восстановили электроснабжение в ряде областей.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Зато в Одесской области ситуация с электроснабжением тяжелая. В городе не работает электротранспорт, введены графики отключения света.

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Представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире канала Киев24 заявил, что в столице во время атаки применили превентивные отключения электроэнергии, чтобы не возникло внезапной перегрузки в системе в случае попаданий. Сейчас энергетики анализируют состояние энергосистемы после ударов и будут решать, вводить ли стабилизационные отключения.

Ракетный удар по Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 ноября, армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В целом оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

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