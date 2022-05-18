Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Российские захватчики, пришедшие на нашу землю убивать украинцев, совершили новое военное преступление, взяв под прицел жилой квартал в г. Бахмут, сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook.
По данным следствия, 17 мая 2022 года в результате осуществленных авиаударов один из выпущенных врагом снарядов попал в многоквартирный дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах. Жертвами вражеской атаки на мирное население стали двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина, которые получили травмы, несовместимые с жизнью.
Двух жильцов дома, в том числе 9-летнего мальчика, с телесными повреждениями доставили в больницу. Позже из-под завалов спасатели достали живыми еще двух пострадавших - девочек 12 и 17 лет - им также оказана медицинская помощь.
Сейчас поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются.
Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда городов, были жертвы и пострадавшие
17 мая стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту, была повреждена пятиэтажка. Сначала стало известно, что погиб по меньшей мере один человек и пострадал 9-летний ребенок.
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