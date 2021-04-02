Резников по-прежнему считает эффективными продолжение политики ужесточения санкций.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, реагируя на информацию о стягивании войск РФ к границе Украины, говорит, что Киев будет соблюдать политико-дипломатический вариант решения конфликта.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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"На сегодня единственным нормальным вариантом является политико-дипломатический вариант. Это усиление санкций со стороны всех стран, в том числе европейских. И США, и Канады, и Австралии", – подчеркнул он.

Резников замечает, что России война на Донбассе должна перестать быть выгодной.

"Поэтому именно таким политико-дипломатическим способом через усиление санкций, для того чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной. А россияне – прагматики. Мы можем о них говорить разное, но они прагматичны и умны. Они просто будут ставить на весы и взвешивать, что им выгоднее: продолжать эту войну в Украине, или выйти из нашей страны", – заявил он.

Стягивание российских войск к границе с Украиной

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия завершает подготовку комплекса мер, цель которого - побуждение Украины на военный ответ.

Вчера, 1 апреля, президент Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введения более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Также вчераво время разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном глава Минобороны США Ллойд Остин заверил, что Украина не останется наедине в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Яна Ставская