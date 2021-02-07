Двое украинских бойцов погибли от подрыва на взрывчатке.

За минувшие сутки, 6 февраля, российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. От вражеских обстрелов получили ранения трое украинских защитников. Еще трое военных подорвались на взрывчатке, двое из них погибли.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде Красногоровки боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг неоднократно вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник, его госпитализировали.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава ОС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов по украинским позициям из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

С начала текущих суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции ОС контролируемая украинскими подразделениями, нарушений со стороны боевиков не зафиксировано.

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Автор: УНИАН