Военные отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Мариуполе, находясь под постоянными обстрелами, нанесли российским оккупантам огромных потерь, отметили в ведомстве.

Украинские защитники Мариуполя держат оборону осажденного войсками РФ города 45 суток, при этом в большинстве военных учебниках говорится, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не больше чем неделю.

Об этом пишет пресс-служба ВМС ВС Украины.

Так, военные отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Мариуполе, находясь под постоянными обстрелами, нанесли российским оккупантам огромные потери, отметили в ведомстве.

"Приведем только несколько примеров этой героической борьбы, которая без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству. Из соображений безопасности мы не будем называть героев, но обязательно придет время, и вся страна узнает их имена", - говорится в сообщении.

Младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению вражеских снайперов и группы прикрытия. Только через неделю им лично было уничтожено 10 рашистов и 8 ранено. Также морпех обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций наших бойцов.

Лейтенант В. на своем счету имеет минимум 2 уничтоженных российских танка. Морпех 6 марта в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта во время боя в Мариуполе он уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, уже при помощи NLAW.

Старший матрос Г. 22 марта сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Орлан".

"Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, и снова возвращались в бой", - рассказали в Генштабе.

Так, 9 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты, получили ранения 8 украинских бойцов. Матрос Н. на автомобиле Hammer провел скорую эвакуацию раненых на безопасное расстояние, а сам морской пехотинец получил осколочные ранения, но уже через четыре дня, 13 марта, точным выстрелом из РПГ-7В поразил вражеский "Урал-4320" с боеприпасами и живой силой противника, уничтожив рашистов.

"И таких примеров множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако, благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы России до сих пор остаются только планами", - рассказали в Генштабе.

Ранее в ГУР Минобороны рассказали, что российский спецназ за 2 дня понес большие потери при штурме Мариуполя, после чего отказался от дальнейшего участия в городских боях.

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