Постановочным видео похвастался Кадыров.

"Кадыровцы" записали постановочное видео с нуждающимся из Мариуполя, выдав его за "разведчика ВСУ".

Ролик распространил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

"Так или иначе, но этот националист решил сдать Тимуру Ибриеву и его бойцам. Утверждает, что раскаялся, а все его бандеровские убеждения остались в прошлом и выросли непроходимым бурьяном. Он также дал ценную информацию о численности населения, дислокациях и вооружении", - убеждает Кадыров.

На видео можно увидеть худощавого мужчину, который стоит возле карты и показывает якобы места дислокации подразделений ВСУ, самообороны и "Правого сектора" в Мариуполе. Говорит он и о присутствии "иностранных войск".

"Я не знаю какой страны, человек 200-300", - говорит мужчина с многочисленными татуировками, которые должны были бы подтвердить его принадлежность к ВСУ.

Мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев в "разведчике" узнал местного бездомного.

"Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой "героический" контент в Мариуполе. На видео – нуждающийся, у которого проблемы с головой, постоянно бухой. Его мы кормили ежедневно в нашем храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа - то действительно "подвиг", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ выяснили, что "бои" с участием "кадыровцев" в Мариуполе оказались постановочными. Тикток-воины главы Чечни сняли несколько видео на окраинах города, делая вид, что контролируют его. О "захвате" Мариуполя заявлял и сам Кадыров.

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