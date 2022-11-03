Среди них - 6 офицеров, 101 рядовой и сержант.

Сегодня в рамках обмена удалось освободить из российского плена 107 украинских бойцов.

В Украину вернули 6 офицеров, 101 рядового и сержанта, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

В частности, речь идет о защитниках из Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии. Также среди них – трое "азовцев".

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По его информации, всего среди тех, кого сегодня освободили, 74 бойца, которые защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями различных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии", - рассказал Ермак.

Он добавил, что многие из освобожденных ребят получили ранения еще в марте.

Обмены пленными из РФ

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек.

В частности, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

По информации Министерства внутренних дел, среди них были 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных - 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью. Кроме того, были освобождены пятеро командиров, которые будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

В результате обмена 29 сентября были возвращены четыре морпеха и два гражданских.

11 октября из плена освобождены 32 украинских воина.

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