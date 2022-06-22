Кирилл Буданов подчеркнул, что о судьбе всех пленных очень хорошо известно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что пока известно о судьбе всех пленных и в ближайшее время многие увидят своих близких дома.

Об этом Буданов сказал во время информационного телемарафона, отвечая на вопрос о судьбе украинских пленных, в частности, об отсутствии около месяца информации о защитниках Мариуполя.

"Эта информация не совсем корректна. Потому что о судьбе, скажем так, почти всех нам очень четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена и надеюсь, что уже в ближайший срок многие увидят своих близких уже дома", - акцентировал Буданов.

Он добавил, что о конкретной дате говорить рано, потому что речь идет о поэтапном обмене пленными.

"Это не будет обмен за один раз на данном этапе. Будет осуществлено несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно, периодически наш центр отчитывается об этих цифрах. В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значительное количество наших пленных. И об этом будет сразу сообщено в СМИ. Ждите и следите за этим", - отметил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны отметил, что сложнее всего освободить военнослужащих командного состава.

"Самая главная проблема в командном составе. То что касается рядового состава, здесь гораздо легче идут вопросы. Когда идет речь о руководителях подразделений, разумеется - это гораздо сложнее. Основная часть людей находится в лагере военнопленных на территории населенного пункта Еленовка. Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что я могу сейчас сообщить", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что о судьбе всех пленных очень хорошо известно.

"Этот вопрос всегда на контроле и мы это отслеживаем. И не только отслеживаем, но и принимаем меры для их реального возврата. Подождите немножко и, я уверен, вы сами все увидите", - подчеркнул Буданов.

В то же время, начальник Главного управления разведки на уточняющий вопрос относительно точного количества украинцев, которые сейчас находится в российском плену, и количества пленных россиян в Украине, точной цифры не озвучил.

"Эта цифра есть, но я не могу ее озвучить, потому что это является тайной", – пояснил Буданов.

Также начальник Главного управления разведки отметил относительно рассмотрения кандидатуры Виктора Медведчука для обменного фонда, что "его судьбу должно решить правосудие".

"Господину Медведчуку, в отличие от многих военнопленных, предъявлены абсолютно не военные обвинения, а сугубо уголовные. Его дальнейшую судьбу должно сначала решить правосудие. После этого будем думать, что с ним делать дальше", - акцентировал Буданов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали". Президент подчеркнул, что сейчас у ГУР Минобороны есть задача вернуть военных домой живыми.