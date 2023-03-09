Без электроснабжения может остаться весь город, предупредил мэр.

Городской голова города Житомир Сергей Сухомлин отмечает, что сейчас, после обстрела со стороны российских оккупантов, около 50% города остается без электроэнергии.

Об этом он сказал во время брифинга. Говоря о последствиях обстрела для Житомира, мэр отметил, что пострадала энергетическая инфраструктура города. "Последствия достаточно сложные для города Житомира. Потому что уже утром в кранах людей воды не было. Был обесточен водоканал, другие объекты Житомира. И только примерно в обед начали частично подключать некоторые объекты", - рассказал он.

"Сейчас примерно 50% Житомира без электроэнергии. И я думаю, что в ближайшее время, примерно еще час, и, я думаю, будет отключение снова всего Житомира", - сказал Сухомлин.

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Мэр рассказал, что часть объектов критической инфраструктуры города была подключена к генераторам. В городе не работает электротранспорт, на маршруты выведены дополнительные автобусы.

Сухомлин отметил, что жертв в результате обстрела нет.

Вражеский ракетный удар 9 марта 2023 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов, за это время враг выпустил 81 ракету различного базирования, в том числе "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, было осуществлено восемь пусков ударных беспилотников Shahed-136/131.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" противовоздушная оборона уничтожила 34 крылатые ракеты, а также четыре БПЛА Shahed-136/131. Кроме того, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев.

В Житомире большинство жителей остались без электроснабжения и воды. По словам главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, российские захватчики ударили дронами по объекту энергетической инфраструктуры в Житомирской области. Без энергоснабжения остались почти 150 тыс. абонентов.

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