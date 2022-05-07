Понеся потери противник отходит на ранее занимаемые позиции.

В населенном пункте Бурчак в Запорожской области выявлено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

В частности, враг при поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

"Подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огневое поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав врага оставил позиции", - говорится в сводке.

Также на Южнобугском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На криворожском направлении наступательных действий не проводил. Осуществлял обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак выявлено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сводке.

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