Враг планирует провокации, чтобы обвинить украинских воинов, предупредили в Запорожской областной военной администрации.

В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела РФ погибли трое мирных жителей, которые работали на огороде.

Об этом говорится в сводке Запорожской областной военной администрации по состоянию на 22:00 23 апреля.

По информации местных жителей, в Бердянске оккупанты кроме осмотра автомобилей, теперь начали останавливать и пешеходов: проверяют документы и переписывают паспортные данные, осматривают вещи, обследуют тела украинцев на наличие татуировок.

Также жители города сообщают, что на их Telegram-каналы начинают поступать сообщения с российских номеров с текстом о том, что ВСУ якобы готовят обстрелы и бомбардировки мирных населенных пунктов района.

"Таким образом можно говорить о том, что россияне планируют провокации с целью обвинить украинских воинов. Еще раз подчеркнем: наша армия никогда не атаковала и не будет атаковать, если есть хотя бы малейшая угроза жизни или здоровью мирного населения", - отметили в ОВА.

Кроме того, оккупанты распространяют фейк, что США организуют провокации на химических объектах в Украине: среди потенциальных целей - Запорожская АЭС, поэтому не исключено, что россияне сами могут нанести ущерб ядерному объекту.

Отмечается, что сегодня около 14:00 в селе Каменское Васильевского района в результате артиллерийского обстрела РФ погибли трое мирных жителей, которые в то время работали в огороде.

"Сегодня также сообщают о том, что поселок городского типа Железнодорожное и село Староукраинка Гуляйпольской территориальной общины оккупанты обстреляли артиллерией и "Градами". Вследствие этого в Железнодорожном повреждено 5 домов, а в селе Староукраинка – 3 дома", - добавили в администрации.

Кроме того, в Пологах оккупанты украли два грузовых автомобиля марки DAF и КАМАЗ, а в Приморске российские военные вчера проникли в здание Приморского БТИ, где получили доступ к архиву со всеми инвентарными делами Приморского района.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром ворвалась в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности в Запорожской области. 21 апреля стало известно, что противник днем дважды ударил по Запорожью ракетами.

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