Противник пытался психологически давить на защитника Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

В Запорожской области российские оккупанты похитили украинку, чтобы психологически давить на ее мужа, который входит в ряды Вооруженных сил Украины.

Противник угрожал, что женщину будут мучить, чтобы ее муж нарушил военную присягу, сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, 5 апреля... представители вооруженных сил страны-агрессора похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа... Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ", - отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре добавили, что на временно захваченной части Запорожской области противники не раз похищали правоохранителей.

Напомним, ранним утром 24 февраля РФ ворвалась в Украину.

Сначала враг обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов, в частности, бомбил Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Сумы, Николаев, Житомир, Львов и Винницу.

Стало известно, что противник похищал руководителей украинских городов. В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторых похищенных чиновников обнаружили мертвыми, а других - не могут найти.

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