В Минобороны назвали командующих, которые руководят освобождением территории юга Украины.
Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования, у нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие, это они направляют, планируют, ведут за собой, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По словам Маляр, освобождением украинских территорий на юге управляют бригадный генерал Александр Тарнавский, генерал-майор Андрей Ковальчук, бригадный генерал Андрей Грицков, бригадный генерал Михаил Драпатий и бригадный генерал Андрей Гнатов.
Заместитель министра также опубликовала фото командующих.
"Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - добавила она.
Освобождение Украины 2022 – что нужно знать
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