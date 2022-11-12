В Минобороны Украины показали командующих, которые ведут за собой наших воинов.

В Минобороны назвали командующих, которые руководят освобождением территории юга Украины.

Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования, у нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие, это они направляют, планируют, ведут за собой, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, освобождением украинских территорий на юге управляют бригадный генерал Александр Тарнавский, генерал-майор Андрей Ковальчук, бригадный генерал Андрей Грицков, бригадный генерал Михаил Драпатий и бригадный генерал Андрей Гнатов.

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Заместитель министра также опубликовала фото командующих.

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", - добавила она.

Освобождение Украины 2022 – что нужно знать

В конце лета ВСУ пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская и Николаевская области, деоккупированны ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

В Генштабе армии Украины сообщали, что по состоянию на 10 ноября наши воины в Херсонской области освободили более 1 тысячи кв. км.

11 ноября защитники нашего государства зашли в Херсон, который противник захватил еще в первые дни полномасштабного вторжения. 11 число президент Владимир Зеленский назвал "историческим днем".

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